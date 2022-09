Wall Street chute à l'ouverture après une déception sur l'inflation

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en forte baisse mardi, effrayée par un indicateur d'inflation américain plus élevé qu'attendu, qui montre que la bataille contre la flambée des prix est loin d'être terminée et présage d'un resserrement monétaire encore plus dur que prévu.