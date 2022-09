La crainte d'un tour de vis des régulateurs chinois fait plonger l'action Fosun

Hong Kong (AFP) – La maison-mère du Club Med, Fosun, l'un des plus grands conglomérats du secteur privé chinois, a vu sa valeur chuter de plusieurs milliards de dollars mercredi, les investisseurs s'inquiétant d'un examen du groupe par les autorités de régulation, malgré un vigoureux démenti du conglomérat.

La société principale du groupe, Fosun International Limited, a perdu jusqu'à 9,6% à Hong Kong en milieu de séance mercredi matin pour s'échanger à 4,41 dollars hongkongais, son plus bas niveau depuis novembre 2012.

Elle a ensuite effacé une partie de ces pertes, terminant la journée en baisse de 6,6% à 4,56 dollars hongkongais.

Ce plongeon traduit la nervosité des investisseurs après des informations de Bloomberg News. Citant des sources anonymes, cette agence a rapporté mardi que les autorités chinoises, dont l'organisme de surveillance bancaire, ont demandé aux grandes banques et aux entreprises publiques d'examiner de près leur exposition financière à Fosun.

Le directeur financier de Fosun, Alex Gong, a déclaré mardi soir que les informations de Bloomberg étaient "complètement fausses".

"Ni la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC) ni la Commission de réglementation des banques et des assurances de Shanghai n'ont demandé aux banques commerciales de se renseigner sur l'exposition financière de Fosun, et ces institutions n'ont reçu aucun avis à ce sujet", a affirmé M. Gong au quotidien hongkongais South China Morning Post.

"Vision unilatérale"

Dans un communiqué, M. Gong a expliqué que si le groupe a bien vendu des participations récemment, il a agi dans "la continuité de sa stratégie financière consistant à équilibrer investissement et désinvestissement ces dernières années" et non pour trouver des liquidités en vue de faire face à des difficultés. Il a déploré que le public ait eu une "vision unilatérale" de ces cessions.

Des déclarations qui n'ont pas suffi à apaiser les craintes des investisseurs.

Le niveau d'endettement des entreprises chinoises, en particulier celles du secteur immobilier, suscite de plus en plus d'inquiétude.

Plusieurs géants de la construction, dont Evergrande, n'ont pas honoré leurs dettes et ont été contraints à des restructurations majeures.

Acquéreur prolifique d'actifs mondiaux, Fosun possède la marque française Club Med, pionnier des villages-clubs, depuis 2015. Le groupe détient aussi une participation majoritaire dans la maison de couture Lanvin, et a le monopole de la distribution du vaccin contre le coronavirus BioNTech en Chine.

Il compte également parmi ses actifs le club de football de Premier League Wolverhampton Wanderers et produit le Cirque du Soleil.

Selon Bloomberg, Fosun doit rembourser environ 8 milliards de dollars d'obligations jusqu'en 2023.

La dernière demande du CBIRC ne signifie pas qu'il souhaite que les prêteurs modifient leur financement, et la démarche des autorités pourrait ne donner lieu à aucune action, note l'agence.

La dette de Fosun s'élevait à 261 milliards de yuans (37,7 milliards de dollars) au 30 juin, contre 237 milliards de yuans à la fin de l'année dernière, selon un rapport financier publié le mois dernier.

Les obligations en dollars de Fosun ont également perdu six cents mercredi, s'ajoutant aux baisses enregistrées un jour plus tôt, les plus importantes depuis une déroute en juin.

En août, Moody's a abaissé la note du groupe en invoquant la faiblesse des liquidités et l'affaiblissement du portefeuille dans un contexte de ventes d'actifs.

