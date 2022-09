Tory Burch en plein glamour des années 90, Gabriela Hearst solaire et politique

Le défilé Tory Burch à New York ANGELA WEISS AFP

New York (AFP) – Glamour d'un côté, politique de l'autre, Tory Burch et Gabriela Hearst ont présenté mardi deux visions de la mode lors du quatrième jour de la Fashion Week de New York.