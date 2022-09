C3/C4: Rennes et Nice accrochés, Monaco et Nantes coulés

Le Croate Lovro Majer, auteur du deuxième but de Rennes contre Fenerbahçe, en Ligue Europa, le 15 septembre 2022 à Roazhon Park DAMIEN MEYER AFP

Paris (AFP) – Les clubs français n'ont guère brillé jeudi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence: Rennes et Nice ont fait match nul contre Fenerbahçe (2-2) et le Partizan Balgrade (1-1), alors que Nantes et Monaco ont été battus par Qarabag (3-0) et Ferencvaros (1-0).