La désinformation sur la très populaire application TikTok inquiète des chercheurs

Le logo de TikTok sur un smartphone à Moscou le 12 octobre 2021 Kirill KUDRYAVTSEV AFP/Archives

San Francisco (AFP) – La désinformation sur TikTok a atteint des niveaux alarmants, d'autant plus que l'application est de plus en plus utilisée par les adolescents comme moteur de recherche, selon une étude publiée par la société NewsGuard mercredi.