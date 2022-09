Le fondateur de Patagonia fait don de son entreprise pour défendre la planète

Yvon Chouinard lors d'une conférence à à New York en avril 2019 Ben Gabbe GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – Le fondateur de la marque de vêtements de plein air Patagonia, connue pour ses prises de position en faveur de l'environnement, veut faire encore plus pour la planète et a décidé, à 83 ans, de simplement faire don de son entreprise.