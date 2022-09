Mutation réussie pour la blockchain Ethereum, pivot du monde des cryptomonnaies

Ethereum a décidé d'opérer une mue vers un système moins consommateur d'énergie INA FASSBENDER AFP/Archives

1 mn

Paris (AFP) – La blockchain Ethereum, la plus importante dans le monde des cryptomonnaies après celle utilisée pour les bitcoins, a réussi la mutation technique qui doit la rendre plus efficace et moins consommatrice d'énergie, selon les principaux acteurs de l'opération jeudi.