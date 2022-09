Wall Street ouvre en baisse, angoissée par les résultats de FedEx et la remontée des taux

La façade du New York Stock Exchange Angela Weiss AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, au terme d'une semaine sombre pour les investisseurs, indisposés par les résultats de FedEx, qui alimentent les craintes de récession, et la remontée des taux obligataires.