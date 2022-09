Wall Street termine en baisse, l'avertissement de FedEx renforce la crainte de récession

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, à son plus bas niveau depuis deux mois, apeurée par l'avertissement sur résultats de FedEx et la perspective d'une série de nouvelles fortes hausses de taux d'intérêt qui font douter de la capacité de l'économie américaine à atterrir en douceur.