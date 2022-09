Le RN en 2027, la grande peur de la macronie

Marine Le Pen le 11 septembre 2022 à Hénin-Beaumont Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

Paris (AFP) – Un président réélu et non rééligible et la crainte réelle de devoir céder la place aux "extrêmes": c'est le "syndrome Obama", exprimé par nombre de soutiens d'Emmanuel Macron, inquiets des scores record du Rassemblement national et de la stratégie de Marine Le Pen.