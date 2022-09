Le succès du cinéma coréen ne doit rien au hasard, estime la star de "Squid Game"

L'acteur sud-coréen Lee Jung-jae au festival international de Toronto, le 15 septembre 2022 au Canada VALERIE MACON AFP/Archives

Toronto (Canada) (AFP) – Le succès planétaire de "Squid Game" et "Parasite" est le résultat du patient labeur des cinéastes sud-coréens qui ont su mettre en récit les thèmes universels de la violence et de la course à la performance, estime Lee Jung-jae, récemment auréolé de l'Emmy Award du meilleur acteur.