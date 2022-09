Wall Street ouvre en baisse, angoissée par la remontée des taux

Le quartier de Wall Street à New York ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'oeil sur les taux obligataires qui continuent de grimper, avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed), mardi et mercredi, qui devrait déboucher sur une nouvelle hausse de taux marquée.