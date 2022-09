Wall Street ouvre en baisse, plombée par les taux et prudente avant la Fed

La façade du New York Stock Exchange Angela Weiss AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, toujours effrayée par la remontée des taux et en position d'attente avant le verdict de la banque centrale américaine (Fed), qui devrait relever son taux directeur mercredi.