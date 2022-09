Cuba: pour l'écrivain Anton Arrufat, le mariage gay, une "avancée positive"

Le dramaturge cubain Anton Arrufat, le 15 septembre 2022 à La Havane ADALBERTO ROQUE AFP/Archives

La Havane (AFP) – Le dramaturge cubain Anton Arrufat avait 35 ans lorsqu'il a été marginalisé pour ses écrits et son orientation sexuelle. Vingt ans plus tard, il a collaboré au film "Fraise et Chocolat" (1993) qui a mis l'homosexualité sur le devant de la scène à Cuba. Aujourd'hui, il soutient la légalisation du mariage gay.