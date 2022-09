La Bourse de New York ouvre en hausse avant la décision de la Fed

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, avec l'espoir que le marché a déjà intégré l'essentiel de ce que va dévoiler, plus tard dans la journée, la banque centrale américaine (Fed), qui devrait relever sensiblement son principal taux directeur.