A l'hôpital de Strasbourg, le blues des blouses blanches

Des urgentistes soignent un patient au services des urgences des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, le 28 juillet 2021 FREDERICK FLORIN AFP/Archives

4 mn

Strasbourg (AFP) – "On vient avec une boule au ventre au travail": aux urgences de Strasbourg, des soignants et des syndicats dénoncent le manque de moyens chronique et le "harcèlement" d'une "minorité" de cadres, alors qu'une enquête sur les risques psychosociaux va être diligentée dans le service.