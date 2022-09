Ligue des nations: la Hongrie, clinique, surprend l'Allemagne (1-0)

Le gardien allemand Marc-Andre Ter Stegen s'incline sur le but de la Hongrie marqué par Adam Szalai à Leipzig, le 23 septembre 2022 John MACDOUGALL AFP

Leipzig (Allemagne) (AFP) – La Hongrie, solide défensivement et ultra-réaliste, a surpris l'Allemagne (1-0) vendredi à Leipzig, et s'est donné le droit de disputer une place pour le Final Four de la Ligue des nations contre l'Italie lundi.