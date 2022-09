Wall Street ouvre en baisse, proche de ses plus bas de l'année

New York (AFP) – Wall Street a ouvert en baisse vendredi, à l'issue d'une nouvelle semaine catastrophique qui a mené les indices tout près de leurs plus bas niveaux de l'année, sur un marché déprimé par la tonalité encore plus dure que prévu de la banque centrale américaine (Fed), mercredi.