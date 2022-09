A Londres, Damien Hirst expose des NFT et brûle ses peintures

Londres (AFP) – Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'oeuvre d'art physique ou numérique? Damien Hirst présente à Londres sa première exposition avec des NFT, ces reproductions numériques qui bousculent le marché de l'art, pendant laquelle le Britannique va brûler ses propres peintures.

Dans la galerie de Damien Hirst, dans le sud de Londres, des panneaux montrent sur plus de 5 mètres de haut 10.000 peintures de l'artiste de 57 ans sur des feuilles A4.

Des points multicolores à perte de vue. Et au verso des feuilles, le titre de l'oeuvre: des phrases manuscrites tirées des chansons préférées de l'artiste.

"Dead bird" (Oiseau mort), "I can see it now" (Je peux le voir maintenant), "Spending as a millionnaire" (Dépenser comme un millionnaire), etc. A l'étage de la galerie, six cheminées n'attendent que d'être utilisées.

Les oeuvres datent de 2016, mais c'est deux ans plus tard que le projet "The Currency" (la monnaie) a commencé à prendre sa forme actuelle. Damien Hirst, l'un des artistes les plus cotés au monde, a alors conçu son premier projet NFT.

Acronyme de l'anglais "Non-Fungible Token", le NFT est un "jeton non fongible", c'est-à-dire non substituable et donc unique. Concrètement, il s'agit d'un certificat d'authenticité numérique en théorie infalsifiable, inscrit dans une "blockchain" (une chaîne de blocs), tout comme les cryptomonnaies. Les NFT percent depuis plusieurs années dans le monde de l'art.

Damien Hirst, artiste volontiers provocateur, a dévoilé "The Currency" en juillet 2021.

Les 10.000 oeuvres ont été mises en vente, à 2.000 dollars l'unité. A chacune des 10.000 peintures, toutes similaires avec des points multicolores, signées de Damien Hirst et avec une phrase manuscrite de l'artiste au verso inspirées des paroles de ses chansons préférées, correspond un NFT.

Les prix se sont rapidement envolés sur le marché, le prix d'une des 10.000 oeuvres grimpant jusqu'à 172.239 dollars.

Crâne en diamant

Les acheteurs avaient un an, jusqu'au 27 juillet, pour choisir: soit ils optaient pour la peinture soit pour le NFT. Plus de la moitié (5.149) ont décidé de garder la peinture, les autres ont préféré le NFT. L'oeuvre d'art physique de ces derniers sera donc brûlée.

"C'est une expérience. (...) Nous forçons les gens à faire un choix", résume l'artiste dans une vidéo.

Damien Hirst allumera lui-même le feu dans les cheminées de la galerie le 11 octobre, pendant la Frieze Week, une des plus grandes foires d'art contemporain au monde. Il brûlera seulement une partie des 4.851 peintures, les autres le seront au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'exposition le 30 octobre.

"Les artistes conceptuels dans les années 60 et 70 disaient que l'art n'existe pas dans l'objet artistique, il existe dans l'esprit de celui qui regarde, et ce projet n'est pas vraiment différent", explique Damien Hirst. "L'art n'a pas besoin d'exister dans le monde physique, il peut aussi exister dans le monde numérique et maintenant grâce à la blockchain il en est de même pour la propriété de cet art."

Depuis qu'il a créé en 2007 le crâne en diamant ("For the love of God"), l'une de ses oeuvres les plus connues, l'artiste explique réfléchir aux notions de richesse et valeur. "Ce projet explore les frontières entre l'art et la monnaie - quand l'art change et devient une monnaie et quand la monnaie devient de l'art", poursuit-il.

