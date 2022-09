Alzheimer: Cuba annonce une nouvelle phase d'essais pour un traitement

La Havane (AFP) – Cuba va commencer de nouveaux essais cliniques sur un médicament mis au point par un laboratoire national pour traiter la maladie d'Alzheimer, qui figure parmi les principales causes de décès sur l'île, a déclaré vendredi dans un rapport le ministère de la Santé.

"A Cuba, un essai clinique commencera dans les prochains mois dans toutes les provinces du pays pour tester l'efficacité et la sécurité" du médicament NeuroEpo chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée, a indiqué le ministère de la Santé publique sur son site internet, sans autre précision sur cette phase de test.

Le médicament, une formule administrée par voie nasale développée par le Centre d'immunologie moléculaire (CIM), a obtenu "de bons résultats dans le traitement des maladies neurodégénératives", a-t-il ajouté.

"A Cuba, les démences sont l'une des principales causes de décès et ce sont celles qui requièrent le plus d'attention et de soins chez les personnes âgées", indique le ministère.

Parmi les 11,2 millions d'habitants de l'île, il y a actuellement 160.000 personnes atteintes de démences, selon le rapport.

Il y avait environ 46,8 millions de personnes atteintes de démence dans le monde en 2015, un chiffre qui pourrait atteindre 65 millions en 2030. En Amérique latine et dans les Caraïbes, ce chiffre pourrait passer de 3,4 millions à 4,1 millions en 2030, selon les chiffres fournis par le document.

Cuba est confronté à un vieillissement rapide de sa population, accentué par l'exode migratoire, notamment des jeunes, qui fuient la crise économique la pire de ces 30 dernières années.

Selon l'annuaire statistique de Cuba, plus de 21% de la population de l'île avaient plus de 60 ans en 2020.

© 2022 AFP