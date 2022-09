Cyclisme: la Néerlandaise Van Vleuten championne du monde malgré sa fracture au coude

Wollongong (Australie) (AFP) – Une leçon de courage et d'intelligence: la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, star du cyclisme féminin, a réussi l'exploit de devenir championne du monde sur route en dépit de sa fracture au coude droit, samedi à Wollongong (Australie).

Van Vleuten, qui s'était blessée dans une chute au départ du relais mixte mercredi, s'est échappée d'un groupe d'une douzaine de coureures à moins d'un kilomètre de l'arrivée, s'imposant devant la Belge Lotte Kopecky et l'Italienne Silvia Persico.

La Française Juliette Labous termine à la septième place.

Avec ce deuxième sacre mondial, après celui de 2019, la Néerlandaise parachève, à bientôt 40 ans, une saison triomphale qui l'a vu remporter les trois grands Tours, de France, d'Espagne et d'Italie.

"Je ne peux pas y croire, j'attends que quelqu'un me pince", a-t-elle réagi.

Dans des conditions humides, elle s'est appuyée sur toute sa science et son expérience. Incapable de se mettre en danseuse à cause de la douleur, elle a été lâchée plusieurs fois dans la côte du circuit urbain de Wollongong. Elle est revenue à chaque fois sans s'affoler.

Et lorsque son groupe de chasse a fait jonction avec les cinq échappées peu avant la flamme rouge, elle a tout à coup surgi de derrière pour partir "en facteur", toujours assise sur sa selle, à moins d'un kilomètre de l'arrivée.

"Je m'attendais à ce qu'on me rattrape mais personne n'a réussi à revenir", a-t-elle raconté, toute étonnée, rejointe après la ligne d'arrivée par ses coéquipières qui n'en revenaient pas non plus.

"C'était l'enfer, j'ai dû faire toute la course assise sur ma selle, mes jambes explosaient dans les montées mais j'ai réussi à survivre" a-t-elle ajouté.

Pour la surpuissante équipe néerlandaise, victorieuse désormais de cinq des six dernières éditions de la course en ligne, c'est un deuxième triomphe dans ces Mondiaux après le succès d'Ellen van Dijk dans le contre-la-montre dimanche dernier.

© 2022 AFP