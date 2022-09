Elections en Italie : le parti post-fasciste de Giorgia Meloni en tête, selon les premiers sondages

Le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête aux législatives de dimanche en Italie, selon les premiers sondages à la sortie des urnes. L'alliance des droites formée avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi devrait disposer d'une majorité parlementaire.

L’extrême droite semble avoir confirmé sa percée, dimanche 25 septembre, lors des élections législatives en Italie. Le parti post-fasciste Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête, un fait sans précédent depuis 1945, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes.

L'alliance des droites formée par Fratelli d'Italia, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi est arrivée en tête des élections législatives et semble assurée de disposer d'une majorité parlementaire, selon les premiers sondages diffusés dimanche.

Fratelli d'Italia a recueilli entre 22 et 26 % des voix, tandis que ses partenaires de coalition, la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi, ont récolté respectivement entre 8,5 et 12,5 % et entre 6 et 8 % des votes, selon le sondage de l'institut Opinio pour la Rai.

La coalition a un "net avantage aussi bien à la Chambre qu'au Sénat", s'est réjoui sur Twitter Matteo Salvini. "La nuit sera longue, mais je veux déjà vous remercier".

Le bloc de droite et d'extrême droite est crédité par les sondages de 41 à 45 % des voix, Fratelli d'Italia devançant nettement ses alliés avec 22,5 à 26,5 %, ce qui garantirait à Giorgia Meloni de devenir la première femme présidente du Conseil.

Le bloc de centre-gauche constitué autour du Parti démocrate obtiendrait pour sa part entre 25,5 et 29,5 %, le Mouvement Cinq étoiles (populiste) devant se contenter de 13,5 à 17,5 %.

Plusieurs heures seront sans doute nécessaires avant d'obtenir un décompte précis des sièges dans les deux chambres du Parlement, compte tenu du mode de scrutin mixte, combinant scrutin majoritaire et scrutin proportionnel.

Dédiabolisation réussie

Fratelli d'Italia doit son succès autant aux promesses non tenues de ses adversaires et au vent de "dégagisme" qui souffle sur la péninsule qu'au charisme de sa dirigeante.

Giorgia Meloni, Romaine de 45 ans qui, jeune militante, disait admirer Mussolini, est parvenue à dédiaboliser son image et rassembler sur son nom les peurs et les colères de millions d'Italiens face à la flambée des prix, le chômage, les menaces de récession ou l'incurie des services publics.

"Aujourd'hui, tu peux contribuer à écrire l'histoire", avait-elle lancé à ses partisans sur Twitter dimanche.

Quel que soit le gouvernement italien issu des élections, qui ne prendra ses fonctions qu'au plus tôt fin octobre, son chemin apparaît d'ores déjà semé d'embûches et sans grande marge de manoeuvre. Il devra notamment gérer la crise causée par l'inflation galopante, alors que l'Italie croule déjà sous une dette représentant 150 % du PIB, le ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce.

Alliance fragile

Dans ce pays à l'instabilité gouvernementale chronique, les experts s'accordent déjà sur la courte espérance de vie de la coalition victorieuse, un mariage de raison entre trois alliés aux ambitions concurrentes.

Giorgia Meloni, sans expérience gouvernementale à part un passage éphémère au ministère de la jeunesse (2008-2011), aura fort à faire pour gérer ses encombrants alliés, bien plus expérimentés : Silvio Berlusconi a été plusieurs fois chef de gouvernement et Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre.

Dans le dossier ukrainien, l'Europe et les alliés de l'Italie, membre de l'Otan, scruteront également la répartition des portefeuilles entre les trois partis. Car si Giorgia Meloni est atlantiste et soutient les sanctions frappant Moscou, Matteo Salvini s'y oppose.

Avec Reuters et AFP

