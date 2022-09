A New York, Metallica, Mariah Carey et ... Biden au chevet de la planète

Le groupe américain de hard rock Metallica se produit au concert caritatif Global Citizen Festival à New York le 24 septembre 2022 ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – New York s'est offert samedi un concert caritatif géant pour le climat et contre la pauvreté en faisant défiler une dizaine de stars, de Metallica à Mariah Carey, et des dirigeants internationaux comme Ursula von der Leyen et, via une vidéo, le couple Biden.