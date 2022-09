Les Emirats vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel

Le chancelier allemand Olaf Schoz (c-g) et le président émirati Mohammed ben Zayed Al-Nahyane (c-d) assistent à la signature d'un accord prévoyant la fourniture en 2022 et 2023 de gaz liquéfié et de diesel émiratis à l'Allemagne, le 25 septembre 2022 à Abou Dhabi - UAE PRESIDENTIAL COURT/AFP

Abou Dhabi (AFP) – Les Emirats arabes unis et l'Allemagne ont signé dimanche à l'occasion d'une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Abou Dhabi, un accord prévoyant la fourniture en 2022 et 2023 de gaz liquéfié et de diesel de ce pays du Golfe à Berlin.