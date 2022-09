MotoGP: Miller gagne au Japon, Quartararo, 8e, reste en tête du championnat

Motegi (Japon) (AFP) – L'Australien Jack Miller (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix du Japon en MotoGP, lors duquel le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader au championnat et 8e à l'arrivée, a profité de la chute de son rival italien Bagnaia pour creuser l'écart au général.

Publicité Lire la suite

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), futur coéquipier de Miller la saison prochaine, et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) complètent le podium.

Après 16 manches sur 20, Quartararo compte 219 points, soit 18 de plus que Bagnaia (201 points) et 25 de plus que l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), qui termine 16e.

Le Niçois, parti à une modeste 9e place devant Bagnaia, 12e sur la grille, a profité des déboires de ses adversaires pour accroître son avance au championnat.

Si Espargaro, 17 points derrière Quartararo avant la manche japonaise, a d'emblée enterré ses chances de prendre la tête du championnat à cause problème technique sur sa moto, Bagnaia, à la lutte avec Quartararo pour la 8e place, a lui chuté... dans le tout dernier tour.

Sous un soleil revenu après les trombes d'eau tombées la veille lors des qualifications, le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez, parti en tête, termine à la 4e place, perdant dès les premiers tours de roues la tête de la course.

Le pilote Honda, revenu le week-end dernier en compétition après trois mois d'absence en raison d'une opération au bras droit (la quatrième en deux ans), avait signé samedi sur le circuit détrempé de Motegi sa première pole depuis 2019.

Pour sa 100e course en MotoGP, l'autre Français de la grille Joahnn Zarco (Ducati-Pramac), parti deuxième, termine à la 11e place.

© 2022 AFP