Retraites: "On n'est pas aux pièces", martèle Bayrou

Guidel (France) (AFP) – "On n'est pas aux pièces", a insisté François Bayrou au sujet de la réforme des retraites dimanche à Guidel (Morbihan) en clôture des Universités d'été du MoDem, appelant Emmanuel Macron à faire "un pas décisif" vers "une méthode de réforme plus respectueuse".

L'hypothèse d'une réforme rapide des retraites via à un amendement au budget de la Sécurité sociale divise la majorité. Dans un entretien au journal Le Parisien publié il y a une semaine, François Bayrou avait mis en garde contre un "passage en force". Le président Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine ministres et responsables de la majorité sur le sujet.

"On n'est pas aux pièces ! Prendre trois ou quatre mois pour réfléchir ensemble, et mettre sur la table des options et des propositions, je pense que cela serait bon pas seulement pour la paix civile - ça compte - mais pour la réforme elle-même", a insisté M. Bayrou dimanche lors d'un discours d'un peu plus d'une heure.

"C'est un devoir, quand on est gouvernant, de partager les raisons de l'action avec ceux qui vous ont donné la mission de les gouverner". "Parce que derrière tout cela, il n'y a pas que la question des retraites. Il y a la question de la méthode de réforme qu'on peut suivre pour ce pays", a insisté le président du MoDem.

"J'entends des critiques qui disent: +Ca va traîner, on ne fera plus rien+. Je me permets de signaler qu'en refusant cette méthode, on a bloqué les réformes pendant des décennies", a-t-il dit, citant les grandes grèves de 1995 - il était alors ministre du gouvernement Juppé - "jusqu'à la dernière sous le gouvernement d’Édouard Philippe", a-t-il dit.

Au moment de la crise des "gilets jaunes", "j'avais dit : on ne gouverne pas contre le peuple". "Les gouvernants portent des réformes, elles sont souvent bien inspirées, mais s'ils n'ont pas le soutien du peuple qui les a élus, les réformes sont bloquées et ne passent pas". Car "la société est tellement éruptive qu'il faut se donner pour objectif de la convaincre avant de l'entraîner", a argumenté M. Bayrou.

"Ce n'est pas une réforme pour les gouvernants, pour les partis politiques de la majorité, pour un avantage idéologique, c'est une réforme pour les Français". "Et ce n'est pas seulement une réforme budgétaire, c'est une réforme de société". Avec "un travail de concertation", "je pense qu'on fait un pas décisif dans une méthode plus respectueuse", a insisté M. Bayrou.

