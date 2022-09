La Bourse de Paris ne parvient pas à rebondir de son plus bas en un an et demi

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris Eric PIERMONT AFP

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,24% lundi, échouant en fin de séance à rebondir de sa plus basse clôture en un an et demi touchée vendredi, alors que le taux de la dette française à dix ans a atteint un plus haut depuis 2012.