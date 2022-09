Wall Street termine en baisse, nouveaux plus bas de l'année pour Dow Jones et S&P 500

Des opérateurs du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a de nouveau terminé en repli lundi, toujours tracassée par la remontée inexorable des taux d'intérêt et ses conséquences sur l'économie, sans aucun élément de soutien à l'horizon.