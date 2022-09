Avec 12 coupoles, le radiotélescope du plateau de Bure est au complet

Les coupoles du radiotélescope NOEMA de l'Iram sur le plateau de Bure, le 20 septembre 2022 dans les Hautes-Alpes JEFF PACHOUD AFP

Plateau de Bure (Hautes-Alpes) (France) (AFP) – Et de douze pour les coupoles du plus puissant radiotélescope millimétrique de l'hémisphère nord, juché sur un haut plateau des Alpes, et dont les observations promettent des découvertes allant de la composition de comètes proches jusqu'aux origines de la vie dans l'Univers.