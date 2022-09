Les gazoducs Nord Stream touchés par des fuites inexpliquées, soupçons de sabotage

Des installations du gazoduc Nord Stream 1, le 30 août 2022 à Lubmin, dans le nord-est de l'Allemagne, près de la frontière avec la Pologne Odd ANDERSEN AFP/Archives

Copenhague (AFP) – Controversés et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nordstream reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé mardi les autorités danoises et suédoises, suscitant des soupçons de sabotage.