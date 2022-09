Wall Street ouvre en hausse, stimulée par la baisse des taux obligataires

Le parquet du New York Stock Exchange ANGELA WEISS AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, prête à un rebond après plusieurs séances dans le rouge, à la faveur de déclarations d'un membre de la banque centrale américaine (Fed), d'une baisse des taux obligataires et d'une chasse aux bonnes affaires.