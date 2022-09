Wall Street termine en ordre dispersé, sixième baisse d'affilée pour le Dow Jones

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi, ne parvenant pas rebondir, stoppée par une nouvelle remontée des taux obligataires et les informations concernant le possible sabotage de deux gazoducs en Europe.