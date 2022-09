A Gaza, les conditions de vie aggravent les risques de brûlures

Attia al-Sawarifi, un Palestinien de 50 ans, a été brûlé à la tête aux mains et aux jambes en tentant de déboucher le système des égouts dans un quartier de Gaza avec une grande quantité de soude caustique. Il attend à l'hôpital al-Chifa de Gaza une greffe de peau, le 6 septembre 2022 MOHAMMED ABED AFP

Gaza (Territoires palestiniens) (AFP) – Des bandages enserrant son corps et sa tête, Attia al-Sawarifi, 50 ans, attend sa première greffe de peau dans un hôpital de Gaza. En cause? Non pas la guerre mais les conditions de vie de l'enclave qui font des milliers de brûlés chaque année.