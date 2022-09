Guerre en Ukraine: la Berd réduit sa prévision de croissance pour 2023

Londres (AFP) – La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) avertit que l'impact de la guerre en Ukraine va se faire sentir de plus en plus durement sur les économies de sa zone, largement centrée sur l'Europe de l'Est.