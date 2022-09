Le yuan au plus bas face au dollar

Pékin (AFP) – Le yuan a atteint mercredi un niveau record depuis 2010 par rapport au dollar dans les échanges offshore, malgré les récents efforts de la banque centrale chinoise pour soutenir la monnaie.

Le yuan offshore - qui circule en dehors de Chine continentale et est échangé de manière plus libre que sur le marché intérieur - est tombé à 7,2386 contre un dollar, selon l'agence d'information financière Bloomberg.

C'est le niveau le plus faible depuis que les chambres de compensation de Hong Kong ont reçu le feu vert pour ouvrir librement des comptes en monnaie chinoise en 2010.

La banque centrale américaine (Fed) adopte un ton de plus en plus ferme pour lutter contre l'inflation aux Etats-Unis et pourrait imposer de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Cette tendance pousse les investisseurs à se ruer sur le dollar, l'envoyant vers des sommets records par rapport aux autres principales devises.

La monnaie chinoise s'est également renchérie sur le marché chinois des changes intérieur ("onshore"), grimpant mercredi jusqu'à 7,2297 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis 14 ans.

Le yuan en Chine n'est pas entièrement convertible et la banque centrale du pays fixe chaque jour un taux pivot, de part et d'autre duquel elle autorise une fluctuation de plus ou moins 2%.

Cette dépréciation intervient malgré les récentes interventions de la banque centrale chinoise. Elle a notamment en septembre décidé une baisse du taux de réserve obligatoire en devises étrangères des banques.

Concrètement, cette mesure permet de rendre la vente de yuans et l'achat de dollars plus coûteuse pour les institutions financières.

L'économie chinoise a été malmenée ces derniers mois par les restrictions anti-Covid (confinements, quarantaines, tests PCR obligatoires pour se rendre dans un lieu public), la sécheresse dans le sud du pays et une crise dans l'immobilier.

Avec cette dépréciation relative du yuan, "la banque centrale devra a minima accorder une attention plus forte qu'auparavant" à l'équilibre entre ses mesures de relance et sa politique de change, estime le cabinet Tianfeng Securities dans une note.

