Musique: Jeanne Added, l'art du pas de côté

La chanteuse Jeanne Added, le 21 septembre 2022 à Paris JOEL SAGET AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – S'autorisant "des morceaux plus immédiats et d'autres plus étranges", Jeanne Added, double lauréate aux Victoires de la musique en 2019, franchit un nouveau cap avec "By your side", album à l'électro-pop plus organique.