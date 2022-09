Retraites: "ce que s'apprête à faire le président est une folie", dit Ruffin

Le député LFI François Ruffin, le 19 septembre 2022, à Saint-Orens-de-Gameville, en Haute-Garonne Charly TRIBALLEAU AFP/Archives

Paris (AFP) – Le député LFI François Ruffin a estimé mercredi que la réforme des retraites voulue et annoncée par le président Emmanuel Macron était "une folie" dans un pays "épuisé" et "exaspéré" par deux ans de Covid-19, l'inflation et la "fatigue démocratique".