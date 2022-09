De "The Crown" à "Dune", le tailleur espagnol qui habille le monde du cinéma

Des armures dans les entrepôts de la société Peris Costumes, le 26 septembre 2022 à Algete, au nord de Madrid Thomas COEX AFP

3 mn

Algete (Espagne) (AFP) – "House of the Dragon", ce sont eux. "Emily in Paris", encore eux. "Dune", toujours eux... En quelques années, les Espagnols de Peris Costumes se sont taillé une place de choix au cinéma et dans les séries grâce à leur immense garde-robe, louée par des producteurs du monde entier.