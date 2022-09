Mondial féminin de basket: la muraille de Chine était trop haute pour les Bleues

Sydney (AFP) – Nouvel arrêt en quarts: l'équipe de France féminine de basket a échoué pour la sixième fois de suite à rallier le dernier carré du Mondial, malgré sa meilleure performance de la compétition, battue en quarts de finale par la Chine (85-71), plus forte, jeudi à Sydney.

Les Bleues de 2022 n'imiteront pas celles de 1953, dernières à avoir atteint les demi-finales de la compétition (et ramené la seule médaille française, le bronze) et peuvent sans doute regretter, plus que cette défaite, celle concédée la veille face à la Serbie (68-62).

Alors qu'un succès leur aurait offert un quart de finale plus abordable (Belgique ou Porto Rico), ce revers les a jetées dans la gueule des Chinoises, qui les avaient laminées en février à Belgrade lors du tournoi de qualification au Mondial (103-70).

Certes elles ont évité l'ogre américain mais cette Chine-là, collectivement huilée, qui allie vitesse à l'arrière et taille dans la raquette, jeu extérieur et intérieur, dureté en défense et dextérité en attaque, n'est pas très très loin du triple tenant du titre. Qui lui a infligé sa seule défaite en poules (77-63).

La marche était trop haute pour cette jeune équipe de France privée de ses cadres médaillées de bronze aux JO-2021 Sandrine Gruda, Endy Miyem, Alix Duchet, Olivia Epoupa, Valériane Vukosavljevic et même Marine Johannès, blessée au mollet droit trois jours avant le début de la compétition.

L'équipe s'est accrochée, remontant même un retard de 11 points à la pause (39-50) pour revenir à une petite longueur à quatre minutes de la fin du troisième quart-temps, avec même la possession pour passer devant (56-57) pour la première fois depuis le milieu du premier quart-temps.

Mais Marine Fauthoux (20 pts, record de points en sélection) a cette fois raté la mire, comme Gabby Williams (17 pts), peu de temps après, le tir de l'égalisation (58-60).

La Chine a inscrit dans la foulée six points pour reprendre ses distances au terme du troisième quart-temps (66-58).

La chance des Bleues était passée.

Plus que leur adresse au tir (44%), surtout dans les trois premiers quarts-temps, elles peuvent regretter le faible nombre de points marqués dans la raquette, où les intérieures ont en revanche livré une belle bataille au rebond (33 prises à 33) après avoir été dominées dans ce secteur pendant toute la compétition.

Et de n'avoir pas su limiter à moins de 85 points la Chine, et notamment ses shooteuses Li Meng (23 pts à 4/8 à 3 pts) et Huang Sijing (18 pts à 4/9 derrière l'arc).

