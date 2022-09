Mondial féminin de basket: le Canada imite les Etats-Unis pour les retrouver en demies

L'équipe canadienne de basket féminin après sa victoire contre Porto Rico, synonyme de qualification pour les demi-finales du Mondial 2022, le 29 septembre 2022 à Sydney WILLIAM WEST AFP

Sydney (AFP) – Il n'y pas eu photo non plus: le Canada s'est promené contre Porto Rico (79-60) jeudi en quarts de finale à Sydney pour aller défier dans le dernier carré du Mondial féminin de basket son voisin américain, qui avait facilement disposé de la Serbie un peu plus tôt (88-55).