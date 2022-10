Hermès: apesanteur en sandales pour la femme en randonnée

Défilé Hermès à Paris, le 1er octobre 2022 JULIEN DE ROSA AFP

Paris (AFP) – Shorts et pantalons comme découpés dans une tente, cordes à nouer pour structurer et draper les tenues et sandales donnant une allure en apesanteur: la femme Hermès part en randonnée initiatique inspirée du désert californien.