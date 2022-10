Tel-Aviv: finale serbo-croate entre Djokovic, maître de ses émotions, et Cilic, solide

Tel-Aviv (AFP) – Le Serbe Novak Djokovic (7e mondial) s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP 250 de Tel-Aviv, sa quatrième de la saison, en battant en deux sets, 6-1, 7-6 (7/3), le Russe Roman Safiullin (104e), en une heure et 35 minutes.

"Je pense que c'était un match très ouvert, surtout dans la deuxième manche. Je dois dire que j'ai été rattrapé par mes émotions sur le court aujourd'hui lors du deuxième set, il y avait beaucoup de tension, et c'était aussi lié à son style de tennis plutôt agressif: gros services et, quand il a le temps, solide des deux côtés", a souri "Djoko", 35 ans, après sa victoire.

L'homme aux 21 titres du Grand Chelem disputera donc dimanche la 127e finale de sa carrière professionnelle. Il en a déjà remporté 88, soit environ deux sur trois. Son adversaire en finale sera le Croate Marin Cilic, 16e mondial et logiquement victorieux, dans l'autre demi-finale, du Français Constant Lestienne (68e), sur le score de 7-5, 6-3.

Ce sera la 21e rencontre entre le Serbe et le Croate sur le circuit ATP et "Djoko" mène 18 victoires à 2. Cilic a gagné sa place en finale malgré un début de match raté, puisqu'il a été mené 5-2 par Lestienne et a dû sauver deux balles de premier set à 5-3 puis 5-4 pour le Français, qui jouait à 30 ans sa première demi-finale dans un tournoi du circuit principal.

Il a finalement aligné cinq jeux d'affilée pour gagner cette première manche et il lui a suffi ensuite de prendre le service de Lestienne à 3-3 pour s'assurer une fin de partie totalement maîtrisée, grâce aussi à la qualité de son service (14 aces au total, deux double fautes seulement).

Programmé avant lui, Djokovic s'est promené dans la première manche de sa demi-finale (6-1), sans jamais concéder de balle de break, puis a servi pour le match à 5-4 dans la deuxième, mais Safiullin, armé d'un gros service, a réussi à prolonger le suspense jusqu'à un jeu décisif dans lequel il a flanché: une faute directe sur un coup droit facile, suivie d'une double faute, ont donné un avantage décisif de 4-1 à "Nole".

"Je savais que je devais rester très consistant car il allait forcément élever son niveau au deuxième set, et c'est ce qui s'est passé", a ajouté Djokovic. "Quand j'ai servi pour le match (à 5-4), j'ai mal joué sur deux points et il a eu le mérite d'en profiter pour revenir. C'était une soirée très agréable sur le court."

Après sa finale perdue à Belgrade en avril, sa victoire à Rome en mai, sur terre battue, puis son nouveau titre à Wimbledon en juillet, sur herbe, Djokovic avait dû renoncer aux tournois américains, dont l'US Open, faute d'être vacciné contre le Covid-19 (ce qui lui avait déjà valu de ne pouvoir défendre ses chances en Australie).

Il n'avait plus joué de match officiel jusqu'à la Laver Cup par équipes, entre l'Europe et le reste du monde, la semaine dernière à Londres.

