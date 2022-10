Top 14: La Rochelle-Racing 92, Montpellier-Toulouse, chocs en stocks

Paris (AFP) – Sous les feux de la rampe: la 5e journée du Top 14, ce week-end, sera marquée par des chocs XXL avec le déplacement de l'ambitieux Racing 92 sur le terrain du champion d'Europe rochelais ou l'ogre toulousain en visite chez le champion de France montpelliérain.

. Le Racing 92 face à ses ex

Comme on se retrouve. De Teddy Thomas à Yoan Tanga en passant par George-Henri Colombe et même Ronan O'Gara, l'axe Racing 92-La Rochelle tourne à plein. Mais pas question de 'tea party', samedi à Marcel-Deflandre, pour deux équipes qui restent sur une défaite amère.

Une semaine après avoir été défait à Toulouse (37-10), le Racing 92 (10e, 8 pts) va donc tenter de se relancer chez la terreur du début de saison La Rochelle (3e, 13 pts), tombé, elle, devant Clermont (22-13).

"C'est une équipe qui sait user l'adversaire, qui est énormément sur le défi. Ils sont capables d'allier puissance et vitesse. Lorsqu'ils vous ont usés, ils sont capables de décaler, de mettre de la vitesse... Ils ne sont pas champions d'Europe par hasard", a d'ailleurs admis le technicien francilien Laurent Travers. Les Ciel et Blanc devraient aligner leur nouvelle recrue, le Springbok Warrick Gelant. Un plus pour s'imposer en Charente-Maritime pour la première fois depuis ami 2016?

. Montpellier au révélateur toulousain

Chic, un choc. L'entraîneur du MHR Philippe Saint-André le sait: les tenants du titre tiennent l'occasion de briller avec la réception du co-leader Toulouse (1e, 14 pts).

"C'est un match énorme, parce que le Stade toulousain reste la référence du rugby français, parce que même si, l'an dernier, on a été champion de France, on a perdu deux fois contre eux... Pour nous, ça va être très bien de se jauger contre ce qui se fait de mieux", a estimé PSA.

Car Montpellier (2e, 14 pts) peut afficher ses ambitions en cas de victoire face aux Rouge et Noir. Et pour ça, ils vont compter sur leur pépite Léo Coly, fraîchement désignée 'révélation de la saison' et 'meilleur joueur de Pro D2' pour la saison dernière. Avec le troisième ligne Zach Mercer, 'meilleur joueur', et le 'meilleur staff', les Héraultais semblent avoir les armes pour détrôner Toulouse.

. Clermont veut remettre le couvert

Une semaine après avoir fait tomber l'armada de La Rochelle (22-13), Clermont va tenter de confirmer son embellie devant Lyon, l'autre champion d'Europe.

Invaincus à domicile en Top 14 depuis plus d'un an et la réception de Castres (34-30) le 11 septembre 2021, les Auvergnats voudront à nouveau marquer les esprits tout en donnant du crédit à leurs ambitions.

Mais l'opposition de style sera bien différente face au LOU. "Leurs avants ont de bonnes mains, jouent dans le contact et la ligne de trois-quarts possède des joueurs rapides et puissants à l'image de Tuisova. Il faudra que nous soyons très attentifs pour contenir la vitesse qu'ils peuvent mettre sur le terrain", a prévenu le demi de mêlée Sébastien Bézy.

Dans les autres rencontres de la journée, Bordeaux-Bègles (13e, 6 pts) tentera de retrouver le goût de la victoire devant le Stade français (6e, 8 pts) tandis que Castres (8e, 8 pts) se déplace à Perpignan (14e, 5 pts), la lanterne rouge. Enfin, Pau (11e, 8 pts) et Brive (12e, 7 pts) voudront remonter la pente devant Toulon (7e, 8 pts) et Bayonne (10e, 8 pts) respectivement.

