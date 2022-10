Assurance chômage: Dussopt appelle les députés à sortir des "caricatures"

Paris (AFP) – Le ministre du Travail Olivier Dussopt a appelé lundi soir les députés à sortir "des faux débats et des caricatures" sur son projet de réforme de l'assurance chômage qui ne vise pas à "culpabiliser" ceux privés d'emploi.

"Il faut sortir des faux débats et des caricatures: inciter les actifs à retrouver un emploi plus rapidement qu’aujourd’hui alors que de nombreuses opportunités existent. Ce n’est pas jeter l’opprobre sur eux, les culpabiliser ou alléguer que certains +profitent du système+", a lancé le ministre au coup d'envoi des débats devant l'Assemblée nationale. "Je n’ai jamais prétendu cela et je ne le prétendrai jamais", a insisté l'ancien socialiste.

Le texte prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage, issues d'une réforme chaudement contestée du premier quinquennat Macron.

Il enclenche aussi la possibilité, par décret, de moduler l'assurance chômage afin qu'elle soit "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé", selon les mots d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.

Ce "mécanisme de modulation" sera "concerté de manière approfondie avec les partenaires sociaux pendant les 6 à 8 prochaines semaines" et "il nous faudra trouver des règles simples, lisibles et justes", a souligné M. Dussopt qui prévoit une entrée en vigueur début 2023.

"J’entends certains députés de cet hémicycle défendre un +droit à la paresse+, un droit à une +société sans travail+", a-t-il ajouté en référence à certains élus de gauche. Lui veut "être le ministre du +droit à l’emploi+".

Le gouvernement espère le soutien de la droite à son projet de loi qui est vivement combattu par l'alliance de gauche Nupes.

La VAE est actuellement "vécue comme un parcours du combattant" et se trouve "trop peu utilisée", a relevé ensuite Carole Grandjean, ministre déléguée à la Formation professionnelle, qui ambitionne "100.000 parcours initiés par an d'ici à la fin du quinquennat".

Le projet de loi est discuté en première lecture jusqu'à mercredi, avec plus de 300 amendements au menu.

