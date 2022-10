France Télévisions change de directeur de l'information sur fond de contestation

Paris (AFP) – Cible d'une motion de défiance qui le fragilisait pour mener une réforme elle-même contestée, le directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, quitte ses fonctions et est remplacé par Alexandre Kara, a annoncé le groupe public lundi.

Publicité Lire la suite

M. Guimier avait fait l'objet le 30 juin d'une motion de défiance adoptée à une large majorité par les rédactions nationales de France Télévisions (79,52% des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 71,09%).

Comme directeur de l'information, il était chargé de piloter une réforme contestée en interne et baptisée Tempo: la suppression des journaux nationaux de France 3 (le 12/13 et le 19/20) en septembre 2023 et leur remplacement par 24 éditions régionales, "ICI midi" et "ICI soir".

#photo1

En plus de la nomination de M. Kara comme directeur de l'information, révélée initialement par Le Parisien, France Télévisions a annoncé celle de Nathalie Saint-Cricq comme "coordinatrice en charge des évolutions éditoriales de l'information" auprès de lui. Elle conserve ses fonctions d'éditorialiste.

L'objectif de cette réorganisation "est d'accentuer encore le pôle de référence que constitue notre offre d'information, de mettre en œuvre le projet Tempo (...) et d'accélérer notre capacité à toucher tous les publics - en particulier les plus jeunes", a écrit la présidente du groupe public, Delphine Ernotte, dans un message interne.

"Peu importe les nominations si les projets ne changent pas! Si Alexandre Kara est nommé pour porter Tempo, ça n'a aucun intérêt pour nous", a réagi auprès de l'AFP Serge Cimino, délégué syndical SNJ (Syndicat national des journalistes).

Cinq des six syndicats représentatifs (SNJ, CGT, Unsa, CGC, Cfdt) avaient appelé les salariés du siège parisien de France Télé à la grève le 12 septembre pour dénoncer le projet Tempo.

"Relations compliquées"

M. Guimier, 51 ans, occupait ses fonctions depuis septembre 2020, après avoir intégré France Télévisions comme directeur de la chaîne franceinfo en juin de la même année.

Auparavant, ce journaliste, qui a fait une grande partie de sa carrière à Europe 1, avait dirigé la radio France info de 2014 à 2017 puis le pôle radio du groupe Lagardère (Europe 1, RFM et Virgin Radio) en 2018-2019.

Pour sa part, M. Kara, né en 1969, était jusqu'ici directeur adjoint des programmes du groupe public. Par le passé, il a été directeur de la rédaction de France Télévisions de 2015 à 2018, puis directeur de la chaîne franceinfo de 2018 à 2020, poste auquel il avait été remplacé par M. Guimier.

Auparavant, il avait été chef du service politique d'Europe 1. Après sa promotion comme directeur de l'information de France Télévisions, il rejoint le comité de direction de l'entreprise.

"Je tiens à sincèrement remercier Laurent Guimier. Avec son engagement, nous avons notamment couvert, de façon tout à fait exceptionnelle, les élections françaises et la guerre en Ukraine", a assuré Mme Ernotte.

Après le vote de la motion de défiance, elle l'avait maintenu à son poste mais avait souligné qu'il s'agissait d'un "signal important".

Le catalyseur avait été la question du non-renouvellement de certains CDD mais, selon des sources internes, la motion s'expliquait plus largement par des "relations compliquées" entre la rédaction et M. Guimier.

Selon des témoignages concordants, nombre de journalistes le jugeaient trop peu présent. Beaucoup lui reprochaient également d'avoir fait profil bas face au président de la République Emmanuel Macron lorsque celui-ci avait, selon eux, snobé des sollicitations de France Télévisions au profit d'autres rédactions.

© 2022 AFP