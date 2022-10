Soupçons d'emploi parlementaire fictif: un an avec sursis requis contre Jean-Christophe Lagarde

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde intervient le 22 janvier 2022 devant un congrès extraordinaire de son parti à Vincennes, près de Paris JULIEN DE ROSA AFP/Archives

Paris (AFP) – Une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis a été requise lundi contre le patron de l'UDI et ancien député de Seine-Saint-Denis Jean-Christophe Lagarde, soupçonné d'avoir octroyé un emploi fictif d'assistante parlementaire à sa belle-mère entre mai 2009 et août 2010.