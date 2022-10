Wall Street termine en forte hausse, courant acheteur après un mois catastrophique

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en forte hausse, réchauffée par des achats de couverture, une chasse aux bonnes affaires et un semblant d'allant de début de trimestre, après un mois de septembre calamiteux.