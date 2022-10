Chimiothérapie: une étude apporte l'espoir d'une administration simplifiée

Un chirurgien se prépare à administrer une chimiothérapie, au centre Georges-François Leclerc de Dijon, le 7 juin 2019 ROMAIN LAFABREGUE AFP/Archives

Paris (AFP) – La chimiothérapie pourrait-elle devenir beaucoup plus simple pour les patients cancéreux ? Une étude ouvre la voie à un protocole d'injection par voie sous-cutanée, et non plus en intraveineuse comme aujourd'hui, mais le procédé doit encore faire ses preuves chez l'humain.