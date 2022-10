Julien Bayou nie les accusations contre lui et attaque Rousseau

Le député EELV Julien Bayou à la sortie de l'Elysée le 22 juin 2022 à Paris Ludovic MARIN AFP/Archives

Paris (AFP) – Julien Bayou est passé mardi à l'attaque contre son accusatrice et collègue députée Sandrine Rousseau, qui "est allée trop loin" et confond "féminisme et maccarthysme", après deux semaines de silence et sa démission de la tête d'EELV.