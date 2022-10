La Bourse de Paris grimpe et revient au-dessus des 5.900 points

Paris (AFP) – La Bourse de Paris évoluait en forte hausse de 2,22% dans les premiers échanges mardi, dans la foulée de ses deux précédentes séances, les investisseurs reprenant goût au risque en espérant plus de souplesse dans les politiques des banques centrales.

L'indice vedette CAC 40 prenait 128,75 points à 5.922,90 points vers 09H35, après deux hausses de 1,51% et 0,55%. Il s'éloigne donc de ses plus bas de l'année et revient proche de son niveau du 22 septembre.

"Pour l'instant, nous pouvons tous respirer profondément et profiter de l'ambiance positive qui règne sur les marchés financiers mondiaux", résume l'analyste de Swissquote Ipek Ozkardeskaya.

Les anticipations des politiques des banques centrales continuent de faire la pluie et le beau temps sur les marchés. Douchés par le ton agressif de la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion des 20 et 21 septembre, les investisseurs sont de nouveau enclins à espérer une détente dans son tour de vis.

L'activité manufacturière est en train de ralentir selon les indicateurs publiés lundi, ce qui laisse espérer une baisse des pressions inflationnistes aux Etats-Unis et en Europe.

"Les investisseurs américains considèrent les mauvaises nouvelles comme de bonnes nouvelles. Cela signifie que nous commençons à voir un certain assouplissement des positions des banques centrales", détaille Mme Ozkardeskaya.

La Banque centrale australienne a aussi augmenté ses taux seulement de 0,25 point de pourcentage mardi, au lieu de 0,50 point attendu par les analystes.

Les investisseurs attendent un premier indicateur sur l'emploi américain, une thématique qui va monter en puissance avant la publication du rapport mensuel officiel vendredi.

M6 n'est plus à vendre

Contraint par la réglementation française, le géant allemand des médias Bertelsmann a finalement choisi la prudence en renonçant pour la seconde fois en un mois à céder le contrôle du groupe français de télévision et de radio M6, dont il devrait conserver la chaîne pour les cinq prochaines années. Le titre chutait de 8,03% à 11,45 euros, après être monté ces dernières semaines avec les spéculations autour de la vente.

Du vert presque partout

L'ensemble des secteurs du CAC 40 progressait, que ce soit la technologie (STMicroelectronics +4,40% à 34,17 euros), la construction (Saint-Gobain +2,69% à 39,16 euros), la santé (Eurofins Scientific +2,77% à 64,48 euros), le luxe (Kering +3,77% à 475,55 euros), ou encore les banques (Société Générale +2,29% à 21,24 euros).

Seul Thalès était dans le rouge (-0,92% à 113,05 euros), vers 09H30.

© 2022 AFP